Messina: chiude l’area screening ex Gasometro, da domani resta attivo per i tamponi il Palarescifina

31 Agosto 2022 19:50

Il commissario dell’emergenza Covid 19 di Messina prof. Alberto Firenze comunica che chiude oggi l’area screening dell’ex Gasometro, perché il sito deve essere restituito al Comune per realizzare una zona parcheggio. Da domani quindi, resterà in funzione per i tamponi l’area del Palarescifina, senza prenotazione. Sarà possibile effettuare i tamponi da lunedì a domenica dalle 09:00 alle 19.

Tutto questo, nelle more che si predisponga un’ulteriore area screening in Fiera dopo l’autorizzazione dell’Autorità portuale.