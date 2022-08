Messina, il sindaco Basile dona il sangue: “gesto che può salvare la vita”

3 Agosto 2022 11:16

“Un gesto tanto semplice quanto vitale che servirà ad aiutare quanti in questo momento necessitano di una donazione”, ha ricordato Federico Basile

Donare può salvare una vita. E’ quanto ritiene il sindaco di Messina, Federico Basile, che questa mattina ha utilizzato la presenza in Piazza Unione Europea dell’emoteca Avis per la donazione: “cari concittadini e concittadine, la nostra comunità ha sempre dimostrato di essere unita e solidale ogni qualvolta ce ne sia stato bisogno e oggi siamo qui per chiedervi di donare il sangue. Un gesto tanto semplice quanto vitale che servirà ad aiutare quanti in questo momento necessitano di una donazione”, scrive tramite le proprie pagine social.

Il volontari di Avis Messina offriranno servizio oggi, mercoledì 3 agosto, dalle 8 alle 12. In ogni caso a donare saranno assessori, dipendenti delle partecipate comunali e della pubblica amministrazione. I liberi cittadini, invece, potranno eseguire solo la pre-donazione per accertare l’idoneità a diventare volontario. Per loro le donazioni saranno aperte il prossimo autunno con sconti sulla tari e tasse comunali di 200 euro a testa per ogni volontario.