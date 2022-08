Messina, nuovo Avviso pubblico relativo all’individuazione di strutture per accoglienza e assistenza di cittadini stranieri

3 Agosto 2022 15:31

La Prefettura di Messina ha pubblicato un nuovo Avviso pubblico relativo all’individuazione di strutture per accoglienza e assistenza di cittadini stranieri

In data odierna è stato pubblicato sul sito della Prefettura di Messina, alla Sezione “Contratti e Bandi di gara”, un nuovo Avviso pubblico relativo alla procedura negoziata per l’individuazione di strutture nella provincia di Messina per l’affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza da destinare a centri di accoglienza di cittadini stranieri, con durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione. La procedura si svolgerà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, tutti i documenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18 agosto 2022, esclusivamente a mezzo pec della Prefettura di Messina protocollo.prefme@piinterno.it – Oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di ospitalità di cittadini stranieri”. L’Avviso e gli allegati sono scaricabili dal sito della Prefettura, alla Sezione “Contratti e Bandi di gara”.