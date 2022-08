Messina, nuove assunzioni con Atm: possibilità per 4 figure professionali, i dettagli

22 Agosto 2022 12:29

C’è la possibilità di contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’azienda dei trasporti messinese

Nuove opportunità di lavoro a Messina con ATM S.p.A! A darne notizia è l’azienda dei trasporti locale che ha comunicato l’apertura delle selezioni per 4 nuove figure professionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, si ricercano: 2 giovani ingegneri specializzati in ICT – ITS (età compresa tra 21 e 29 anni), 1 Quadro per l’area Servizi Tecnologici, 1 Quadro per l’area Programmazione e Appalti.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 15 settembre 2022, è specificato nella nota. Per maggiori informazioni è necessario consultare il sito ufficiale di Atm.