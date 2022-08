Messina, il 21 agosto la seconda edizione del “Motoraduno per la Vita” sulla cultura della donazione

9 Agosto 2022 10:59

Domenica 21 agosto si terrà a Messina la seconda “Motoraduno per la Vita” anno 2022 organizzato dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”

Si terrà il prossimo 21 agosto la II edizione del “Motoraduno per la Vita” anno 2022 organizzato dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina in collaborazione con Avis sezione provinciale di Messina, Admo Messina e associazione onlus Donare è Vita. La giornata di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, organi e tessuti vedrà la partecipazione di numerosi motociclisti, tra membri di gruppi e semplici appassionati. L’appuntamento è per domenica 21 agosto alle ore 08:00 nello spazio antistante il P.O. Piemonte di Viale Europa.

Alle ore 08:30 circa è prevista la partenza per il Comune di Tripi, dove si terrà il convegno sul tema “La donazione degli organi: un gesto solidale”. All’incontro interverranno: il direttore amministrativo dell’IRCCS dott.ssa Maria Felicita Crupi; il sindaco di Messina Federico Basile; il sindaco di Tripi Michele Lemmo; il dott. Salvatore Leonardi, responsabile dell’U.O.C. di Rianimazione dell’IRCCS e coordinatore locale per la donazione organi; la dott.ssa Lorenza Mazzeo, dirigente medico anestesista dell’IRCCS e referente locale per la donazione; Gaetano Alessandro, presidente di Donare è Vita. Dopo il pranzo sociale, si terrà una visita presso l’area archeologica della zona. Obiettivo dell’evento, che lo scorso anno ha fatto tappa a Galati Mamertino, è quello di sensibilizzare la popolazione sulla cultura della donazione.