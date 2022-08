Reggina, ultima settimana di mercato soprattutto per le uscite: ufficiale Gavioli alla Pro Patria

25 Agosto 2022 17:42

Si attendono i prossimi movimenti, da Ejjaki a Marcucci passando per Situm (vicino il Catanzaro), Di Stefano, Montalto e Laribi

Due ingressi, ma spazio soprattutto alle uscite. Questo il diktat della Reggina in questa ultima settimana di mercato: “sette in totale, cinque sono già piazzati”, ha spiegato oggi il ds Taibi (qui l’intervista completa). Il primo di questi è Lorenzo Gavioli, che passa alla Pro Patria: “Reggina 1914 – si legge – comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, alla società Aurora Pro Patria 1919, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Gavioli. A Lorenzo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione”.

