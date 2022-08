Reggina, ecco l’ufficialità: Ramzi Aya all’Avellino

6 Agosto 2022 16:22

Adesso è anche arrivata l’ufficialità della Reggina: Ramzi Aya saluta a titolo definitivo e va all’Avellino

“Reggina 1914 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Unione Sportiva Avellino il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ramzi Aya. A Ramzi un grande in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera”. Si attendeva solo l’ufficialità, che è arrivata. La Reggina saluta, dopo mezza stagione, Ramzi Aya. L’esperto difensore scende di categoria, andando a vestire a titolo definitivo la maglia dell’ambizioso Avellino, tra le favorite del girone C di Serie C.

Prima casella Over liberata dal club amaranto. Il prossimo è Faty (rescissione), che ha già salutato. Poi Laribi e, ormai è abbastanza certo, anche Montalto, in attesa di buone nuove su Di Chiara e Valzania.