Pallacanestro Viola, si muove il mercato: colpaccio Andrea Renzi, Laquintana a un passo

31 Agosto 2022 14:38

Pallacanestro Viola, novità importanti dal mercato: Andrea Renzi primo colpo da novanta, Michelangelo Laquintana vicinissimo

Il tempo stringe, ma c’è ancora spazio di manovra. L’esordio stagione, in Supercoppa contro Ragusa dell’ex Franco Gaetano, è ormai dietro l’angolo, ma la Pallacanestro Viola ha ancora qualche giorno per mettere insieme un roster che, attualmente, risulta completamente spoglio. Tocca ricominciare da zero, senza superstiti della cavalcata Playoff della scorsa stagione, coach Bolignano compreso (per ora). A dirla tutta, una riconferma c’è stata: Giuse Barrile ha accettato di ricoprire nuovamente il ruolo di GM della squadra neroarancio, pronto per una nuova sfida, ardua come la stagione che attende i reggini nel girone lombardo-veneto.

Colpaccio Andrea Renzi, Laquintana in pole

Settimane di silenzi, ma non di ozio. La Pallacanestro Viola lavora sottotraccia per mettere insieme le basi per il nuovo campionato. Le avversarie si sono mosse in anticipo, ma i reggini hanno ancora qualche jolly da pescare dal mercato dei free agent. Il primo arrivo, appena ufficializzato dalla società, è sicuramente un colpo da novanta: Andrea Renzi. L’ex centro di Agribertocchi Orzinuovi porta con sè un importante bagaglio di esperienza in A2 e numeri importanti: 15 punti e 5 rimbalzi con il 49% da 2, il 39% da 3 e il 75% ai liberi. Un centro con caratteristiche diverse da quelle di Yande Fall (trasferitosi a Fabriano), in grado di dare una dimensione differente all’attacco neroarancio aumentandone la pericolosità al tiro.

Insieme a Renzi sarebbe in dirittura d’arrivo anche il giovane playmaker Michelangelo Laquintana visto con la maglia di Monopoli la scorsa stagione. Il posto di Amar Balic in cabina di regia dovrebbe andare però a un playmaker più esperto: sondaggi per Nunzio Sabatino (sarebbe un ritorno per lui) e per l’ex Livorno Marchini. Fra i nomi accostati ai neroarancio anche la guardia Sirakov e l’ala tiratrice Hassan.