Messina: tutto pronto per il Memorial La Mendola, torneo in ricordo del giovane calciatore prematuramente scomparso

17 Agosto 2022 11:13

Vi prenderanno parte quattro squadre: due di Messina, una della provincia messinese e una di Palermo. Le squadre partecipanti sono: asd Siac Messina (di cui Alessandro fu uno dei soci fondatori), Barcellona (ME), Savio Messina (ME) e Cus Palermo (PA)

XXIII torneo di calcio a 5 organizzato in memoria di Alessandro La Mendola, giovane calciatore messinese scomparso nell’estate del 1999 in un tragico incidente con la sua moto a soli 23 anni. Un torneo che va al di là del fatto sportivo e riveste implicazioni sociali di grande importanza e attualità. Il messaggio del memorial Alessandro La Mendola infatti è rivolto ai centauri di ogni età e alle forze dell’ordine: un’esortazione ai primi ad usare sempre il casco, e un invito ai secondi ad accentuare i controlli delle strade. Questo l’intento di “Alleanza Sportiva Sociale Italiana”, della “Famiglia del compagno”, di “OnTheRun” (Tremestieri Me) ad organizzare la manifestazione, una giornata nel ricordo di Alessandro, grandissimo appassionato di questo sport.

Vi prenderanno parte quattro squadre: due di Messina, una della provincia messinese e una di Palermo. Le squadre partecipanti sono: Asd Siac Messina (di cui Alessandro fu uno dei soci fondatori), Barcellona (ME), Savio Messina (ME) e Cus Palermo (PA). La manifestazione avrà luogo sabato 20 agosto con inizio ore 16:00, presso l’impianto PalaRescifina di Messina. A fine manifestazione, come ogni anno, oltre a targhe e trofei verranno consegnati dei caschi da motociclista offerti come consuetudine dalla Concessionaria ufficiale Honda “Motostore”, di Antonino D’Arrigo (sito in Via Maddalena – 118, Messina), alal quale insieme a OnTheRun (Tremestieri, Messina) vanno i più sinceri ringraziamenti da parte di tutta l’organizzazione.