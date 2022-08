Il meme di Ryanair prende in giro chi viaggia con lo zainetto, piovono critiche | FOTO

2 Agosto 2022 17:50

Il post è stato cancellato dopo circa 30 minuti, ma in molti lo hanno fatto comunque circolare sui social

Un meme pubblicato tramite le pagine social da Ryanair sta facendo discutere in queste ore. La compagnia aerea low cost ha messo a confronto la propria tipologia di clienti: chi viaggerebbe col bagaglio è una persona di stile e di un certo livello, chi invece prenderebbe l’aereo soltanto con lo zainetto è un trasandato che fa uso di Monster Energy per restare vigile durante la giornata. Ovviamente il riferimento è al “trucchetto” utilizzato da molti viaggiatori, che scelgono la tariffa Regular portando con sé al massimo un trolley o uno zaino per non pagare la maggiorazione sul biglietto, la quale con Ryanair spesse volte è più onerosa del biglietto stesso.

Ovviamente non si può generalizzare, in molti scelgono Ryanair per i viaggi brevi o chi deve fare andata/ritorno nella stessa giornata. E’ per questo che molti utenti hanno criticato il meme, parlando addirittura di “discriminazione”. Il post è stato rimosso dopo circa 30 minuti perché i commenti erano tutti negativi: non è la prima volta che la compagnia aerea irlandese sceglie questo tipo di comunicazione forte e, come si usa spesso dire nei giorni nostri, “poco politically correct”. Certo, forse adesso si è andati oltre il confine dell’ironia, così l’azienda ha deciso di rimuovere l’immagine, ma il mondo del web non ha perso tempo e gli screenshot viaggiano una bellezza sui social e sono anche più in orario di certi aerei.