Elezioni: Meloni e Salvini a Messina allo stesso orario ma in luoghi diversi

28 Agosto 2022 18:51

Messina: Giorgia Meloni e Matteo Salvini domani saranno entrambi nella città dello Stretto per iniziative elettorale per il voto per le Politiche e per le Regionali

E’ sicuramente inusuale che due leader politici, dello stesso schieramento politico, con un programma comune, siano nella stessa città e nella stessa ora ma in luoghi diversi. E’ quanto avverrà domani a Messina tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i due “capi politici” saranno in riva allo Stretto per le elezioni politiche e per le regionali del prossimo 25 settembre.

Il leader della Lega sarà al ristorante “Marina del Nettuno”, in viale della Libertà, mentre la leader di Fratelli d’Italia sarà al mercato Vascone alle ore 12:00. Insomma, sembra evidente una battaglia nel Centro/Destra per la leadership: l’accordo prevede che, in caso di vittoria, chi prenderà più voti farà il presidente del consiglio.