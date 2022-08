Meloni a Catania: “sì al Ponte, la Sicilia ha bisogno di infrastrutture” | VIDEO

29 Agosto 2022 20:00

Meloni a Catania rilancia la questione del Ponte sullo Stretto: “qui c’è la necessità di infrastrutture”

Fa tappa in Sicilia, a Catania, dopo l’evento di questa mattina a Messina, la campagna elettorale di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia in vista delle elezioni politiche e delle regionali del prossimo 25 settembre. In un comizio in piazza Meloni ha voluto sottolineare “l’assurdità le merci provenienti da Suez approdino a Rotterdam anzichè in Sicilia perché fondamentalmente mancano numerose infrastrutture ed in particolare il Ponte sullo Stretto”.

In riva allo Stretto, la leader di Fdi, aveva detto: “la nostra civiltà 2000 anni fa costruiva ponti in dieci giorni, non capisco perchè noi ci dobbiamo mettere millenni, è un’opera indispensabile”.