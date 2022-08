Melito Porto Salvo, al via “Estate Ail”: tutto pronto per i 4 eventi benefici, i fondi andranno al GOM

9 Agosto 2022 11:51

Tutto pronto per i quattro eventi di beneficenza organizzati dall’A.I.L. sezione melitese, guidata dalla referente Pina Azzarà e il gruppo di volontarie, risorsa preziosa, che donano il loro tempo, per fornire informazioni, ascolto ed aiuto. I fondi ricavati dalle donazioni sono utilizzati, per acquistare tutto ciò che è necessario per i pazienti oncoematologici del reparto di ematologia sezione “Alberto Neri” del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria; alle Case A.I.L. e all’assistenza domiciliare. L’ingresso è gratuito. Presente anche la nota pittrice melitese Carmela Mafrica, che espone alcune sue opere pittoriche. La manifestazione si tiene presso il cortile del Santuario della S.S. Madonna di Porto Salvo, concesso dal Rettore don Gaetano Nalesso, sempre aperto ad ogni iniziativa. Gli eventi sono presentati dalla giornalista Francesca Martino

Ecco il programma: