Panico al matrimonio, al posto dello sposo si presenta l’amante: “ha scelto me”, il video diventa virale

L’utente di Tik Tok che ha postato il filmato, super cliccato nel giro di poche ore, scrive che il fatto sia successo in Calabria, ma dalle targhe delle auto e dalla fisionomia delle persone non sembrerebbe

Un uomo così meglio perderlo che sposarlo, su questo non c’è dubbio, ma certo è che episodi del genere possono fare male davvero. Ha fatto il giro d’Italia il video di un matrimonio incredibile: la sposa fuori dalla chiesa aspetta l’arrivo dello sposo, che non arriva. Al suo posto, però, arriva l’amante di lui che le rivela: “ha scelto me”. A quel punto le immagini sono poco chiare, c’è molta confusione e si sentono urla, panico tra gli invitati che inseguono la sposa mentre scappa in lacrime.

Restano, però, moltissimi dubbi sull’attendibilità del filmato che sembra ritagliato ad arte, ma anche sulla location. L’utente di TikTok che ha diffuso il video scrive che il fatto sia successo in Calabria, ma in realtà non sembrerebbe per due aspetti: la targa di un auto ripresa di sfuggita non ha il classico formato italiano, così come la fisionomia le parole dei protagonisti sono incomprensibili. E questo secondo aspetto ha generato un pizzico di ironia, con una persona che commenta: “quella che urla si sta lamentando in calabrese che il caffè non le è venuto bene”. Qualcuno nei commenti suggerisce che si possa trattare di Sud America, potrebbe essere accaduto precisamente in Bolivia, ma su questo non ci sono certezze. Sul web qualcuno, inoltre, dice di aver già visto quelle scene in passato, intorno ai primi di luglio. E’ bastato quindi che un utente italiano lo ripostasse su Tik Tok dicendo che si trattava di una vicenda nostrana per farlo diventare virale con centinaia di migliaia di condivisioni in poche ore.