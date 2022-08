Reggio Calabria, presentato a Mannoli il libro “Gli interventi dell’ANIMI nel comune di Santo Stefano d’Aspromonte”

29 Agosto 2022 12:20

Presentato a Mannoli il libro di Alfredo Vadalà “Gli interventi dell’ANIMI nel comune di Santo Stefano d’Aspromonte”

Pomeriggio culturale per il piccolo borgo di Mannoli fraz. del comune di Santo Stefano in Aspromonte dove è stato presentato il libro: “Gli interventi dell’ANIMI nel comune di Santo Stefano d’Aspromonte” di Alfredo Vadalà. L’autore ha messo nero su bianco una parte di storia di Santo Stefano e Mannoli: parla dell’A.N.I.M.I ( associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno d’Italia), di Umberto Zanotti Bianco fondatore della Colonia Franchetti e dell’Asilo monumentale e dei cittadini di Santo Stefano e Mannoli.

L’evento, organizzato dal comune di Santo Stefano e dal Comitato Civico Donne di Santo Stefano in Movimento, ha attratto un vasto pubblico che è rimasto entusiasta della tematica trattata. L’incontro si è aperto con i saluti da parte del Comitato Civico che dopo aver salutato i presenti , ha letto una lettera di testimonianza di Suor Enza Senatore, suora Francescana Alcantarina, che negli anni 90 ha operato presso la colonia Franchetti, si sono susseguiti gli interventi: del Sindaco Dott. Francesco Malara che ha esposto le proprie riflessioni storico culturali sull’argomento; dell’autore del libro Dott. Alfredo Vadalà che ha incantato la platea con i suoi racconti sulla colonia Franchetti e sull’Asilo monumentale di Santo Stefano; del delegato dell’istituto diocesano per il sostentamento del Clero di Reggio Calabria Architetto Luciano Arillotta che ha portato i saluti di Don Ernesto Malvi presidente dell’istituto diocesano proprietario della colonia Franchetti ed ha parlato brevemente di quello che è il loro ruolo e di come sarebbe possibile in futuro valorizzare gli edifici presenti in colonia.