Maltempo, due tornado in mattinata nelle acque del Tirreno tra Calabria e Sicilia | FOTO e VIDEO

Ancora maltempo in Calabria e Sicilia, flagellate da un Agosto dal clima tipicamente autunnale: dopo i nubifragi e le grandinate di ieri, quando ha persino nevicato sull’Etna, oggi l’ennesima giornata instabile e perturbata è iniziata con due tornado nelle acque del basso Tirreno, tra il cosentino e le isole Eolie. I tornado, o trombe marine che dir si voglia (i termini sono sinonimi), hanno interessato dapprima il Tirreno calabrese al largo di Diamante e Scalea, e poi hanno lambito l’isola eoliana di Stromboli provocando un po’ di spavento.

In entrambi i casi non si sono verificati danni. Nei giorni scorsi si erano già formati numerosi tornado nello stesso tratto del basso Tirreno, dove domani ci aspettiamo i fenomeni più violenti per l’ingresso del nucleo d’aria più freddo dai Balcani: le temperature crolleranno ulteriormente e il maltempo sarà ancora più intenso.