Maltempo: forti temporali in Sicilia, pioggia e vento nel catanese

22 Agosto 2022 18:40

Maltempo, forte temporale su Catania: pioggia, vento e allagamenti a Santa Venerina, Giarre, Acireale e Zafferana

E’ stata una giornata di forte maltempo al Sud ed in particolar modo in Calabria e Sicilia. Dopo i nubifragi che in tarda mattinata hanno colpito il reggino jonico, un altro forte temporale ha attraversato lo Stretto con un’imponente Shelf Cloud che da Taormina ha raggiunto Reggio.

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto in particolare in provincia di Catania, con pioggia e forte vento anche nel capoluogo etneo. I vigili del fuoco stanno intervenendo per allagamenti tra Acireale, Santa Venerina, Giarre e Zafferana. Al momento si segnalano picchi di 26 mm di pioggia ad Acireale, 22 mm a Riposto e 13 mm a Bronte.