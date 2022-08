Maltempo, violentissimo temporale risveglia lo Stretto di Messina: tornado alle Eolie | LIVE

12 Agosto 2022 07:51

Maltempo, violentissimo temporale in atto nello Stretto di Messina: la situazione meteo in diretta

Un violentissimo temporale nello Stretto di Messina apre la 6ª giornata consecutiva di maltempo nel cuore dell’estate in Calabria e Sicilia: il fenomeno è molto violento e ha colpito dapprima le isole Eolie, provocando tornado e tempeste di fulmini in mare quando era ancora notte, e adesso s’è spostato su Messina, dove sono già caduti 63mm di pioggia a Torre Faro. La tempesta è molto violenta e si sta muovendo rapidamente verso la zona jonica e la città di Reggio Calabria. Massima attenzione alle prossime ore: il maltempo proseguirà, seppur a tratti, per tutto il giorno su gran parte del territorio calabrese e siciliano.

Tra le località più colpite dal maltempo, al momento c’è la fascia tirrenica del messinese ma nelle prossime ore verrà coinvolta anche quella jonica. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: