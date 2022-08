Maltempo, il TG1 a Scilla e Stromboli: “ingenti danni ai locali, non sappiamo quando riapriremo”

12 Agosto 2022 14:33

Le operazioni per tornare alla normalità sono ancora in corso ma stabilire la data della ripartenza per molti non è ancora possibile

La tv nazionale torna a parlare della Calabria, questa volta però è per mostrare immagini drammatiche. Soltanto ieri la Regione veniva esaltata per le sue spiagge meravigliose e il boom di turismo, oggi però a rubare la scena è il maltempo: in diretta da Scilla il TG1 ha mostrato le immagini dei danni provocati dal maltempo con le strade allagate e le auto trascinate dai fiumi d’acqua piovana. La giornalista, che soltanto ieri raccontava la bellezza del mare di Riace Marina, oggi chiede ai telespettatori di seguire le operazioni delle ruspe e dei cittadini che spalano il fango dal Lungomare e cercano di sistemare le strutture balneari e i bar della zona.

La situazione dopo il maltempo estremo è complicata anche a Stromboli, nelle Isole Eolie: “i danni alle strutture sono molto gravi, serviranno molte ore per sistemare tutto, non so quando riapriremo”, afferma un’imprenditrice del luogo ai microfoni del Tg1. Immagini che mettono infinita tristezza per una stagione turistica che stava andando alla grande dopo due anni complicati a causa della pandemia.