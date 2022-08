Maltempo a Roccella Jonica? Jovanotti rassicura per il suo concerto: “dovrebbe scaricare in mattinata, poi il sole”

12 Agosto 2022 11:03

In una diretta Instagram, il cantante italiano ha provato a rassicurare i suoi fan in vista della due giorni (che parte oggi) del Jova Beach Party a Roccella Jonica

“Mi hanno detto che dovrebbe piovere, forse scaricare un po’, in tarda mattinata, e poi va a migliorare, ci sarà addirittura il sole nel primo pomeriggio. Queste sono le previsioni più accreditate. Buongiorno da Roccella Jonica“. Esordisce così, in una diretta Instagram, Lorenzo Jovanotti. L’artista italiano è pronto alla due giorni (oggi e domani) del suo Jova Beach Party sulle spiagge della cittadina in provincia di Reggio, ma il forte maltempo di questa mattina ha messo a rischio l’evento.

“Sono contento di essere qua in Calabria e sto aspettando le previsioni del tempo. Ognuno si affida a un’app, come le religioni. Il Dio però è sempre uno ed è il Meteo“, scherza il cantante. “Dovrebbe piovere comunque acqua, non è che piovono meteoriti, ma poi arriva il sole. A un certo punto del primo pomeriggio dovrebbe arrivare il sole e noi ci fidiamo. Da qui (dall’hotel in cui alloggia, ndr) andrò via in mattinata e mi avvierò al palco prima che aprano, così parliamo con tutta la squadra perché è bello, c’è una bella atmosfera”.