Maltempo, è una notte tempestosa: violenti temporali, fulmini a raffica e nubifragi | LIVE

22 Agosto 2022 00:00

Come da previsioni meteo, il maltempo è arrivato: notte tempestosa nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. La situazione in diretta

E’ una notte tempestosa nella zona nord dello Stretto di Messina e nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, dove si sono formati in serata i primi forti temporali che stanno provocando da oltre due ore tempeste di fulmini sul mare e nubifragi nelle zone interne. Diluvia nel messinese tirrenico, dove sono caduti 26mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 15mm a Terme Vigliatore, 12mm a Falcone, ma piove ancora più forte in Aspromonte, dove sono caduti ben 48mm di pioggia a Sant’Alessio in Aspromonte e Arasì.

I fenomeni proseguiranno nelle prossime ore: attenzione al rischio di nubifragi e trombe d’aria. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: