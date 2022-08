Il maltempo sconvolge Messina e provincia, il Comitato Bastione (Milazzo) scrive al Prefetto: “non è stato fatto nulla in questi anni”

12 Agosto 2022 11:27

Il Comitato Bastione (Comune di Milazzo) scrive al Prefetto dopo le preoccupazioni susseguenti agli eventi atmosferici che negli ultimi giorni hanno interessato diversi Comuni della Provincia di Messina

Lettera aperta del Comitato Bastione (Comune di Milazzo) a firma di Stefano Maio, Salvatore Nania, Antonino Saporita e Giuseppe Italiano. “Ill.mo Sig. Prefetto – si legge – gli eventi atmosferici che negli ultimi giorni hanno interessato diversi Comuni della Provincia di Messina, stanno destando molta preoccupazione negli abitanti nella frazione di Bastione del Comune di Milazzo. Le persone che abitano in queste zone hanno ben presente i danni che hanno subito a seguito dell’esondazione del Torrente Mela (22.11.2011 e 10.10.2015). Purtroppo a distanza di troppi anni nulla è stato fatto per mettere in sicurezza il territorio”.

“E’ grave – prosegue la missiva – che sia stato aggiudicato l’appalto il 17.09.2019 alla ditta ATI Uranea Costruzioni SRL, per un importo di oltre 3 milioni di euro e successivamente sono state assegnate ulteriori somme per bonificare l’area del cantiere, e a tutt’oggi non ci sono lavori completati. Sono oltre cinquant’anni che aspettiamo le opere necessarie per dare sicurezza ai residenti, proteggendoli dal rischio di una terza esondazione. Per questo Le Chiediamo un Suo autorevole intervento nei confronti degli enti istituzionali ( Assessorato Regionale Ambiente e Territorio, Commissario Straordinario per il Dissesto Idrogeologico, Genio Civile Messina e i Sindaci Interessati – Milazzo- Barcellona P.G. – Merì – San Filippo Del Mela e Santa Lucia Del Mela), al fine di dare soluzioni concrete per tutelare la salute dei cittadini. Sicuri di un Suo riscontro, le porgiamo Distinti Saluti”, conclude il Comitato.