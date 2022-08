Maltempo, forti temporali sullo Stretto: imponente Shelf Cloud da Taormina a Reggio | FOTO

22 Agosto 2022 14:39

Maltempo, violenti temporali stanno colpendo Calabria e Sicilia: tempesta di fulmini su Reggio Calabria

Violenti temporali stanno colpendo Calabria e Sicilia, come ampiamente annunciato nelle previsioni meteo dei giorni scorsi. Dopo i nubifragi che in tarda mattinata hanno colpito il reggino jonico, provocando grandinate e allagamenti nel versante meridionale e orientale dell’Aspromonte, un altro forte temporale nato sull’Etna in tarda mattinata ha attraversato lo Stretto con un’imponente Shelf Cloud che da Taormina ha raggiunto Reggio Calabria.

Particolarmente spettacolari le immagini dello Stretto attraversato dalla Shelf Cloud nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. Attenzione al maltempo: sarà localmente molto intenso e continuerà per tutta la settimana, con temperature in ulteriore calo su valori tipicamente autunnali. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: