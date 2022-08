Maltempo in Sicilia, violento temporale a Caltanissetta: strade allegate e alberi caduti | VIDEO

7 Agosto 2022 20:14

Grande lavoro per i vigili del fuoco con chiamate di cittadini e richieste di interventi per alberi caduti a causa del forte vento, mentre strade e case si sono allegate per via dei fiumi di pioggia generati in pochi minuti

Un violento temporale si è abbattuto su Caltanissetta e in alcune zone della provincia nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 15. Grande lavoro per i vigili del fuoco con chiamate di cittadini e richieste di interventi per alberi caduti a causa del forte vento, mentre strade e case si sono allegate per via dei fiumi di pioggia generati in pochi minuti. Nonostante le difficoltà, che sono durate oltre mezz’ora, non risulta nessuno ferito. Dopo le 16 la situazione è tornata alla normalità, i fenomeni si sono spostati sul settore sudorientale dell’isola, tra Ragusano e Siracusano.

Tra gli interventi si segnala quella di una giovane, rimasta all’interno della sua auto quando uno degli alberi di villa Cordova si è staccato finendo sopra il veicolo. Gli uomini della Protezione Civile si sono recati sul posto per fornirle aiuto, per la ragazza è stato soltanto qualche minuto di paura.