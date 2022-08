22 Agosto 2022 19:01

Maltempo, la SS18 “Tirrena Inferiore” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 444, a Vibo Valentia, per la presenza di fango in un sottopasso precedentemente allagato

La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 444, a Vibo Valentia, per la presenza di fango in un sottopasso precedentemente allagato. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità – provvisoriamente deviata su strada laterale – e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.