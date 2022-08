Maltempo, drammatica alluvione a Scilla: spiaggia irriconoscibile, gravi danni | FOTO e VIDEO

12 Agosto 2022 09:10

Maltempo, il violento temporale di stamattina ha provocato un disastro a Scilla. A rischio il Jova Beach Party di oggi pomeriggio a Roccella: la situazione meteo in diretta

E’ sempre più grave la situazione meteo in provincia di Reggio Calabria. Il forte temporale che stamani ha colpito lo Stretto di Messina e la Calabria meridionale ha provocato una drammatica alluvione lampo a Scilla: nel borgo, che in questo periodo dell’anno è popolato da migliaia di turisti, la forte pioggia ha determinato una vera e propria devastazione. Le strade si sono trasformate in fiumi in piena, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, trascinando decine di auto sul Lungomare della Marina Grande, dove la spiaggia è devastata. Gravi danni anche alle abitazioni invase dall’acqua. In corso numerosi interventi dei Vigili del Fuoco.

I forti temporali hanno scaricato fino al momento 85mm di pioggia a Torre Faro (Messina), 78mm a Catona (Reggio Calabria), 77mm a Curcuraci (Messina), 55mm a Palmi e Solano Superiore, 47mm al Villaggio del Pino (Melia di Scilla), 48mm a San Saba (Messina) e a Rosarno, 39mm a Bagnara Calabra, 38mm a Scilla, 23ì5mm a Gioia Tauro. Forte pioggia anche a Reggio città (20mm in centro) e temperatura piombata a +19°C, come se fossimo in pieno autunno.

I temporali si stanno spostando adesso verso la fascia jonica, nelle prime ore del mattino risparmiata dal maltempo. Ma proprio sulla jonica, nel pomeriggio è in programma il Jova Beach Party a partire dalle 15:30 sulla spiaggia di Roccella Jonica. E’ grande il rischio che l’attesissimo evento possa essere compromesso dal maltempo, anche se in serata (il concerto vero e proprio con Jovanotti inizierà alle 20:30) dovrebbe migliorare. Il tempo rimarrà comunque brutto, con temporali alternati a schiarite, su tutto il territorio calabrese e siciliano per tutto il giorno. Oggi è il sesto giorno consecutivo di maltempo in Calabria e Sicilia, e le temperature sono in netto calo. Il clima rimarrà perturbato anche nel weekend, per poi migliorare rapidamente nella giornata di Ferragosto quando splenderà il sole su tutto il territorio dell’Italia meridionale.

