“Macchine di Pace – Gran galà dell’Opera”: da Viterbo a Palmi, la musica contro la guerra

31 Agosto 2022 10:46

La rete delle feste delle grandi Macchine a spalla italiane Unesco e Rotary eClub Italia 2102 insieme per le “Macchine di Pace”

Si svolgerà il 31 agosto a Viterbo il concerto “Macchine di Pace – Gran galà dell’Opera“, ideato dalla dottoressa Patrizia Nardi, Referente dell’Elemento Feste delle grandi Macchine a spalla e Responsabile tecnico – scientifico per l’UNESCO, con il contributo dell’assessorato alla Cultura e all’Educazione del Comune di Viterbo, in sinergia con il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, l’Ambasciata d’Ucraina in Italia, con la collaborazione di ATCL e il sostegno di ANCE e ICPI.

Si tratta del primo evento ufficiale della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane Patrimonio Unesco, che quest’anno registra la partnership strategica tra ROTARY e UNESCO, per il tramite dell’eClub Italia 2102, quale coordinatore dei club territoriali presenti nelle città della Rete delle grandi macchine a spalla italiane, Viterbo, Sassari, Nola e Palmi. Si tratta di un’ opportunità per perseguire obiettivi comuni a base culturale, che si ricollegano sia alle finalità dell’Unesco che agli obiettivi rotariani di pace e fratellanza. L’evento, da considerarsi uno degli appuntamenti più importanti del tour italiano dell’Orchestra e Coro dell’Opera nazionale Ucraina di Dnipropetrovsk, vedrà protagonisti i solisti dei Teatri dell’Opera di Leopoli, Kiev e Odessa che, diretti da Vladimir Garkusha, eseguiranno brani di Verdi, Puccini, Cilea, Metius e Lusenko.

Per manifestare vicinanza e sostegno ad un’iniziativa di pace e solidarietà attraverso il linguaggio senza confini della musica,saranno presenti all’evento il presidente dell’eClub Italia 2102, dott. Luigi Ruben de Maio quale coordinatore e i presidenti dei Club territoriali di Viterbo, Sassari, Nola e Palmi. L’evento è patrocinato dalla Fellowship of Rotarians who Appreciate Culturale Heritage (F.R.A.C.H.), Associazione internazionale rotariana che si impegna a promuovere il servizio dei rotariani di tutto il mondo accumunati dall’interesse per i Beni Culturali, favorendo la comunicazione e la promozione della conoscenza e valorizzazione degli stessi, oltre che dall’UNICEF, dal Ministry Foreigne Affairs of Ukraine, dal Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata di Kiev.