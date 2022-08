Loredana Bertè contro Meloni: “si dovrebbe vergognare” | VIDEO

23 Agosto 2022 18:44

La cantante originaria di Bagnara Calabria si schiera con Liliana Segre: “quel simbolo di Fratelli d’Italia ricorda Fiamma Tricolore e quindi il fascismo”

“Signora Meloni, quando un senatore della Repubblica come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta, senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili. Lei la rimuove, ha capito?”. E’ con questi toni che la cantante Loredana Bertè entra nel dibattito generato da Liliana Segre, secondo cui la fiamma della bandiera di Fratelli d’Italia ricorderebbe Fiamma Tricolore, partito fondato il 26 dicembre 1946 da reduci della Repubblica Sociale Italiana come Giorgio Almirante, Pino Romualdi ed ex esponenti del regime fascista. La cantante originaria di Bagnara Calabra, domani sera in concerto e quindi oggi in visita a Reggio Calabria, non risparmia duri attacchi a Giorgia Meloni e prende le difese di Segre.

“Cancellare quel simbolo sarebbe il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi – conclude Loredana Bertè – . Lei si deve vergognare. Si vergogni, signora Meloni. Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani”. La vicenda ormai prosegue dall’inizio della campagna elettorale, per questo la netta presa di posizione era arrivata dopo la pubblicazione sul New York Times di un articolo dal titolo “Il futuro è l’Italia, ed è squallido”, nel quale il giornalista David Broder accusava Fratelli d’Italia di fascismo. Giorgia Meloni rispose con un video pubblicato in tre lingue diverse e girato alle maggiori testate giornalistiche internazionali, ma questo evidentemente non è bastato a Loredana Bertè che con un video social ha voluto rilanciare il suo pensiero.