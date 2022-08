Loredana Bertè travolge Reggio Calabria: “siete fantastici, chiedo al Sindaco asilo politico” | FOTO e VIDEO

25 Agosto 2022 01:29

Reggio Calabria, una straordinaria Loredana Bertè trascina il pubblico di Piazza del Popolo in una serata all’insegna della grande musica

“Che ce ne frega a noi della pioggia, noi restiamo qui a cantare“: una straordinaria Loredana Bertè, indifferente non solo alle condizioni meteo avverse ma anche ai suoi 72 anni, ha trascinato stasera circa 4.000 persone entusiaste di poter abbracciare dal vivo una figlia di questa terra che ha avuto grande successo nel mondo all’insegna della musica e dello spettacolo in una serata organizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’ambito degli eventi per le celebrazioni del 50° anniversario dei Bronzi di Riace.

Intonando tutti i più grandi successi del suo storico repertorio, Loredana Bertè ha deliziato il pubblico per oltre un’ora e mezza, ripagando i fan dell’attesa prolungata dalla pioggia, che ha fatto slittare l’inizio dello spettacolo dalle 22 alle 22:30.

Dal palco di piazza del popolo, l’artista di Bagnara Calabra, sorella minore di Mia Martini, ha più volte ringraziato il pubblico per il caloroso affetto, evidenziando l’eccezionalità di una serata per lei così particolare. “E’ troppo bello, siete fantastici, è una serata incredibile! Grazie di tutto, posso chiedere al Sindaco asilo politico e restare qui?” ha detto Bertè dopo l’ultima canzone.