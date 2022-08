Elezioni: tutto confermato per Forza Italia, Mario Occhiuto capolista al Senato, Mangialavori alla Camera

22 Agosto 2022 11:24

Elezioni: tutto confermato per Forza Italia. Francesco Cannizzaro, responsabile del Sud e coordinatore provinciale a Reggio Calabria, si presenterà nel collegio uninominale Reggio-Locri della Camera

Definite ufficialmenete le liste in Calabria per quanto riguarda Forza Italia. Sarà capolista al Senato nel proporzionale Mario Occhiuto, fratello del governatore Roberto ed ex sindaco di Cosenza, seguito dalla deputata Maria Tripodi e dal consigliere regionale Giacomo Crinò. Giuseppe Mangiavalori, attuale coordinatore regionale del partito, correrà in un seggio sicuro come capolista alla Camera: dietro di lui Fulvia Caligiuri e Sergio Torromino. Francesco Cannizzaro, responsabile del Sud e coordinatore provinciale a Reggio Calabria, si presenterà nel collegio uninominale Reggio-Locri della Camera. Il capogruppo in Consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo, considerato fedelissimo di Cannizzaro, correrà nel maggioritario di Piana-Vibo.