Lineablu torna in Calabria: oggi la puntata su Rai 1, tutte le info

6 Agosto 2022 08:10

Le telecamere di Lineablu mostreranno le bellezze delle località tra Praia a Mare e Belvedere, nel cosentino. Tante le sorprese da scoprire

Lineablu torna in Calabria per mostrare le immagini di una terra meravigliosa e tutta da scoprire. La puntata farà vedere il litorale nord della Regione, tra le località di Praia a Mare e Belvedere. Con Donatella Bianchi si parlerà anche dell’operazione “Deep 1”, una vasta e delicata attività di indagine, volta a contrastare diverse tipologie di reati ambientali. “Approderemo all’isola di Dino – si legge nella nota – , la più grande delle due isole calabresi, uno scoglio suggestivo e ricco di biodiversità che negli anni ‘70 l’avvocato Gianni Agnelli immaginò di trasformare in una meta turistica per il Jet Set internazionale. Dal mare vi faremo visitare le sue magnifiche grotte, tra cui spicca, per l’alone di mistero che la circonda, la grotta Gargiulo, un antro magnifico con ingresso a 18 metri di profondità. La racconteranno i suoi scopritori, Enrico e Rosaria Gargiulo, due pionieri della fotografia subacquea”.

Un passaggio poi a San Nicola Arcella dove i protagonisti si imbarcheremo su Elettra, la prima imbarcazione da trasporto passeggeri ibrida attiva sulle coste italiane. Con i suoi pannelli solari e il suo motore elettrico permette di navigare senza impatto sull’ambiente. E poi la bellezza dell’Arcomagno, uno scorcio di natura famoso in tutto il mondo, tanto bello e poetico, quanto fragile e bisognoso di tutela. “Gli scienziati di Arpacal – prosegue ancora il comunicato – ci racconteranno le attività di monitoraggio di due importanti SIC di interesse comunitario, quelli delle isole di Dino e di Cirella, con le loro importantissime praterie di posidonia e i variopinti coralligeni. E come sempre al fianco di Donatella Bianchi, ci sarà Fabio Gallo, questa settimana tra Marina di Scarlino e Cala Violina, alla scoperta della costa più spettacolare e selvaggia dell’Alta Maremma grossetana”. Grande attesa dunque per oggi, sabato 6 Agosto, alle 14 con la puntata trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.