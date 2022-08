Letterio, il pesce spada di Messina che vuole il Ponte sullo Stretto: “è opera grandiosa, stupido dire di no”

18 Agosto 2022 22:12

Letterio, il pesce spada messinese che sostiene la costruzione del Ponte sullo Stretto con una bellissima maglietta

Letterio è il Pesce Spada simbolo di Messina che sostiene con convinzione la realizzazione del Ponte sullo Stretto. A rivelarlo ai microfoni di StrettoWeb è il suo creatore, l’architetto messinese Massimo De Francesco, 52 anni, noto e stimato professionista consigliere dell’ordine degli Architetti di Messina. De Francesco ha studiato a Reggio Calabria e l’Area dello Stretto la conosce benissimo. Nel 2012 ha creato Letterio, un personaggio simbolo dell’identità messinese, e lo ha promosso sui social coltivando una sua passione d’infanzia, la realizzazione di magliette personalizzate. Tre anni fa, da un incontro con un gruppo di sostenitori del Ponte sullo Stretto, è nata l’idea di realizzare una maglietta in cui Letterio dice Sì al Ponte sullo Stretto e così la maglietta non solo è diventata realtà, ma ha già fatto il giro del mondo raggiungendo persino la Cina (vedi foto a corredo dell’articolo, da Shanghai).

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera grandiosa, ritengo sia stupido dire di no” dice De Francesco. “L’idea di realizzare la maglietta con Letterio nasce proprio per contrastare le innumerevoli fake news che i No Ponte hanno diffuso sul Ponte sullo Stretto, persino che l’ombra del Ponte infastidirebbe i pesci dello Stretto. E allora Letterio gli risponde e gli dice che noi pesce spada il Ponte lo vogliamo! Il Ponte è sviluppo, è lavoro, è economia, è futuro: è l’unica speranza che abbiamo per uscire dall’isolamento, dal degrado e dall’arretratezza in cui ci troviamo. Reggio e Messina insieme sono una grande città che si può proiettare al mondo in modo attrattivo, ma devono essere integrate tra loro e col resto d’Italia e del mondo: soltanto il Ponte può farlo. Dobbiamo essere liberi di attraversare lo Stretto la sera, a qualsiasi orario, per mangiare una pizza o un gelato nell’altra sponda, per andare al teatro o allo stadio, per guardare il panorama dall’altro lato, per fare una passeggiata o andare in un negozio. Soltanto con il Ponte può succedere, soltanto con il Ponte saremo davvero due quartieri di un’unica, grande, città metropolitana. Senza il Ponte, invece, resteremo sempre isolati e depressi, perché oggi Reggio e Messina come Calabria e Sicilia sono due città depresse, due Regioni in ginocchio“.

De Francesco è anche un tecnico che pratica la professione architettonica: “dal punto di vista architettonico e anche ingegneristico, il Ponte è qualcosa di straordinario, di grandioso, da renderci orgogliosi. E non ha senso blaterare di nuovi progetti, tre o quattro campate, persino tunnel: il Ponte c’è già, è quello sospeso, a campata unica, con tanto di progetto definitivo già approvato nel 2011. E’ un’opera straordinaria che attirerebbe in riva allo Stretto straordinarie professionalità internazionali e milioni di turisti ogni anno. I Ponti si fanno in tutto il mondo: l’Italia è l’unico Paese che si è arenato. Abbiamo portato la nostra maglietta in Cina, dove di ponti ne sanno qualcosa, e solo all’idea del Ponte sullo Stretto si sono entusiasmati. I Ponti uniscono, generano sviluppo: non c’è un ponte nel mondo che non abbia migliorato i due territori che unisce. Ecco perché ritengo che soltanto uno stupido possa opporsi alla realizzazione di un’opera così straordinaria“.

Per chi volesse info sulle magliette di Letterio, l’indirizzo email è letterio2012@gmail.com