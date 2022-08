31 Agosto 2022 17:54

Enrico Letta , Pierluigi Bersani e Roberto Speranza saranno in Calabria il 17 settembre

Enrico Letta, Pierluigi Bersani e Roberto Speranza saranno in Calabria il 17 settembre e in Campania il 20 per una serie di eventi pubblici a sostegno della lista Italia Democratica e Progressista, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

E’ quanto si apprende da fonti del Nazareno.