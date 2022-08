Le “pratiche della felicità” approdano a Santa Caterina dello Ionio

27 Agosto 2022 14:52

Il progetto Pratiche di Felicità approda a santa Caterina dal 9 all’11 settembre

Il progetto Pratiche di Felicità approda a santa Caterina dal 9 all’ 11 settembre. Un approccio multidisciplinare per aumentare la resilienza allo stress da rientro che include anche esercizi della disciplina Yoga della Risata. Con Annelisa Meliado’ Operatrice certificata di Reggio Calabria, membro associazione Yorido. Un vecchio detto recitava “Contro il logorio della vita moderna”: in questa esperienza immersiva la docente Annaelisa Meliadò ci fornirà un “Kit”, una “cassetta degli strumenti” , per affrontare l’autunno e l’inverno in arrivo e tutti gli impegni, familiari lavorativi e scolastici correlati, con il giusto approccio pro-attivo per stare veramente bene con se stessi e con gli altri.

Attraverso esercizi, meditazione e pratiche di yoga della risata, in un ambiente sereno e rilassato, ci prepareremo a conoscerci meglio e ad aumentare la nostra resilienza ai momenti critici.

Attraverso la Scienza del sé, la meditazione e esercizi di yoga della risata, in un ambiente sereno e rilassato, ci prepareremo a conoscerci meglio e ad aumentare la nostra resilienza ai momenti critici e affrontarli con maggiore energia. Questo workshop ti aiuterà ad avere: Consapevolezza di cosa sono i bisogni e come fare a soddisfarli, consapevolezza dei propri valori, del potere della risata e del respiro per migliorare lo stress quotidiano. Riconoscimento delle convinzioni che stanno limitando la tua felicità. Chiarezza su dove ti trovi in questo momento, di dove stai andando e di dove vuoi andare. Le attività si terranno all’ombra della splendida Torre di Sant’Antonio , una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato facente parte di un più ampio sistema difensivo della nostra costa di circa 350 costruzioni presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”.