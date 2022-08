25 Agosto 2022 21:05

Le imprese di Sicilia e Calabria approdano nel mercato statunitense, il progetto di FederTerziario Logistica e Servizi convince il Console Onorario d’Italia a Norfolk

Le imprese di Sicilia e Calabria approdano nel mercato statunitense, il progetto di FederTerziario Logistica e Servizi convince il Console Onorario d’Italia a Norfolk (Virginia). Opportunità per le aziende dell’Agroalimentare, del Turismo, dei Trasporti e della Logistica. Un piano industriale intersettoriale, per lo sviluppo dei trasporti, del turismo, dell’agroalimentare, della logistica in un’ottica internazionale. E’ il Progetto di Sviluppo Intersettoriale Internazionale che sarà concretizzato attraverso un accordo, già in fase di definizione, che vede coinvolte le regioni Sicilia e Calabria per l’Italia e lo Stato della Virginia, negli Stati Uniti. Un’iniziativa innovativa, dalle prospettive concrete, messa in campo da FederTerziario Logistica e Servizi, attraverso il suo Presidente, Enzo Rindinella, che ha incontrato il Console Onorario d’Italia a Norfolk, proprio in Virginia, Gianmarco Bellini, già Generale dell’Aeronautica Italiana. Un incontro conoscitivo, a cui seguiranno riunioni operative per definire il piano industriale che prevede la creazione di una rete internazionale di imprese per avviare scambi tra i territori coinvolti. Attraverso il contratto di rete continua – ha dichiarato Rindinella – potrà essere attivato uno modello di aggregazione fra imprese per approdare nel mercato degli Stati Uniti d’America, in cui i prodotti siciliani e calabresi sono notoriamente molto apprezzati e ricercati”.

“Si tratta di un’importante – ha detto il Console Bellini – che avvicinerà l’Italia con i suoi prodotti e sue imprese di vari settori allo stato della Virginia, uno stato popolato da moltissimi italiani”. Per tale ambizioso progetto sono stati individuati tre Hub strategici di Palermo, Catania e Reggio Calabria, che possono contare su aeroporti e sulle Autorità di Sistema Portuali). Altri hub da coinvolgere nel progetto potrebbero essere, Trapani, Comiso e Lamezia Terme Bellini. La fase sperimentale partirà con alcune imprese aderenti a FederTerziario Palermo, Catania e Reggio Calabria dei settori agroalimentare, turistico e servizi di logistica e trasporti. L’incontro è stato l’occasione per gettare le basi su un’altra iniziativa che mira specificatamente ad attuare nuove strategie di sviluppo imprenditoriale nel settore dei servizi e dei trasporti in ambito turistico.