Le Castella Music Fest: il 10 agosto evento internazionale con la grande voce di Mario Biondi

9 Agosto 2022 12:50

Le Castella Music Fest, domani sera a Isola Capo Rizzuto un evento internazionale con la grande voce di Mario Biondi

Dopo l’evento inaugurale con lo show di Giorgio Panarello, Le Castella Music fest si appresta ad ospitare un grande evento internazionale: mercoledì 10 agosto sul palco allestito alla darsena turistica di Isola Capo Rizzuto, all’Arena del mare, ci sarà Mario Biondi con una data del suo Romantic tour. E’ tutto pronto infatti all’Arena del mare per accogliere questa grandissima voce italiana che brilla nel panorama internazionale, Mario Biondi, E’ da poco uscito in radio “Heaven Heaven”, il nuovo singolo estratto dall’ultimo album di CeCe Rogers “Back to ‘88”.

In questo brano, scritto da Stefano Panizzo aKa Steven Tibet e lo stesso CeCe Rogers, le voci soul di CeCe Rogers e Mario Biondi sono protagoniste assolute di un pezzo caratterizzato da arrangiamenti old school di archi, fiati, funky bass & guitar che richiamano i fasti degli anni ‘70.

Mario Biondi torna con questa nuova collaborazione a pochi mesi dall’uscita di Romantic, ultimo album di inediti che, dopo il successo delle date internazionali e del tour nei teatri, sta portando live in Italia nelle date del “Romantic Live Estate 2022”, prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Le Castella Music Fest è il nuovo progetto di spettacoli dal vivo organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto (Kr), nella persona del primo cittadino Maria Grazia Vittimberga, realizzato con il supporto di sponsor nazionali e regionali.

Nell’occasione della sua esibizione a Isola Capo Rizzuto, a Mario Biondi sarà consegnata un’opera del maestro orafo Michele Affidato. Le prevendite il concerto di Mario Biondi al Le Castella Music Fest sono disponibili attraverso i circuiti Ticket One, Ticket Service Calabria e Etes.

Il programma degli eventi

Giorgio Panariello

7 agosto

Il Tre e gIANMARIA

12 agosto

Irama

18 agosto

Salmo

19 agosto

Moro

23 agosto