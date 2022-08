Lamezia Terme “Tienimi stanotte”: tutte le emozioni del concerto di Luigi Strangis | VIDEO

26 Agosto 2022 22:25

Tripudio di emozioni al concerto di Luigi Strangis nella sua Lamezia Terme: in 5000 allo stadio Guido d’Ippolito

“Luigi! Luigi!“. Sono le 22:00, il pubblico è già caldo dalle esibizioni dei ragazzi che si sono susseguiti sul palco in apertura. L’attesa è tutta per lui, Luigi Strangis, il vincitore di Amici che torna nella sua Lamezia Terme per un concerto attesissimo dai fan. Un boato di 5000 voci arrivate da tutta la Calabria e da diverse parti d’Italia ha accolto il giovane artista lametino insieme alla sua band formata da: Luca Monaldi, batteria, Salvatore Giovanni Sciabbarrasi, pianoforte, Umberto Scaramozza, chitarra. Un tripudio di ovazioni, emozioni, luci, cartelloni, striscioni, cori che hanno fatto da splendida cornice al concerto.

Luigi Strangis ha dato il meglio di sè, senza risparmiarsi, complice l’intesa energia che arrivava dal pubblico presente allo stadio Guido d’Ippolito. Il giovane cantante ha cantato tutti i principali successi della sua giovane carriera: da “Vivo”, brano che gli ha regalato l’ingresso ad “Amici”, a “Muro”, “Partirò da zero”, “Tondo” e “Tienimi stanotte”, disco d’oro e hit dell’estate. Diverse anche le cover, eseguite con la sua splendida voce e ottimi arrangiamenti: da “Eppur mi son scordato di te” della Formula 3, a “Rumore” di Raffaella Carrà (incluso nel suo Ep), fino alla conclusiva “Purple Rain” di Prince. A fine concerto, foto e autografi fino a tarda notte.