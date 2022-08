29 Agosto 2022 14:33

Tragedia a Lamezia Terme: all’interno di un’auto, data alle fiamme in periferia, è stato infatti trovato il cadavere carbonizzato di un uomo. Da quanto emerge dalle indagini della Polizia, la vittima sarebbe un anziano. Resta da capire se il ritrovamento del cadavere sia da collegare ad un omicidio o ad altre cause, come ad esempio il suicidio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire quanto è accaduto.