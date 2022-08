Klaus Davi replica a Sgarbi: “fa campagna elettorale col mio nome, usa linguaggio fascista e omofobo”

31 Agosto 2022 16:27

Come annunciato qualche ora, non si è fatta attendere la risposta di Klaus Davi a Vittorio Sgarbi, dopo che il critico d’arte aveva attaccato il massmediologo per le immagini che lo ritraevano a mare, a Reggio Calabria, a fare il bagno con la mascherina. “Te la devi mettere nel culo, “cogl***e totale”, le parole di Sgarbi.

“Linguaggio fascista e omofobo“, risponde Klaus Davi. “Conosco Vittorio da 40 anni, abbiamo fatto anche tantissime cose insieme. Secondo me questo video nel linguaggio è una caduta di tono, però lo posso capire, mi usa per rilanciare la sua campagna elettorale che evidentemente stenta a decollare. Fossi stato in lui avrei cambiato linguaggio, ma insomma Vittorio è Vittorio, non lo si può cambiare”.