Klaus Davi fa il bagno a mare con la mascherina a Reggio, Sgarbi: “mettitela nel culo, cogl***e!”

31 Agosto 2022 13:50

La replica di Klaus Davi non si farà attendere e al momento sta valutando il da farsi con i suoi legali

Hanno sollevato, ma era prevedibile, discussioni e polemiche le immagini diffuse da Klaus Davi mentre faceva il bagno a mare a Reggio Calabria con la mascherina. Tra coloro che hanno deciso di rispondere a tono c’è anche Vittorio Sgarbi, che in un video ha attaccato il massmediologo: “Klaus Davi ha dimostrato quello che è. Questo signore, che non usa il cervello ma il culo, si è fatto fotografare a Reggio Calabria dove era in vacanza mentre nuotava da solo con la mascherina”, ha detto il critico d’arte.

“Come può una persona far vedere al mondo la sua totale idiozia dimostrando che c’è pericolo dove non ci può essere. Sei in acqua, stai nuotando e ti metti la mascherina. Nel buco del culo te la devi mettere, cogli***e totale! Nelle immagini è orgoglioso. Questo è dare l’esempio? E’ dare l’esempio senza senso. Si dà l’esempio sulle cose importanti, sulle cose che contano, non si dà l’esempio della propria testa di ca**o”. La replica di Klaus Davi non si farà attendere e al momento sta valutando il da farsi con i suoi legali.