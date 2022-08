Karting: a Caulonia Marina lo “Scorpion City Day”

2 Agosto 2022 23:15

La bella cittadina ionica epicentro dell’entusiasmante evento dimostrativo di domenica 7 agosto, che vedrà esibirsi kart da competizione e da noleggio. Numerose le adesioni

Prendi una già ridente e ospitale cittadina sul mare, un gruppo di organizzatori esperti perché da sempre impegnati negli eventi di velocità a ruota basse, una domenica di mezza estate, un grande ed appassionati pubblico e tante partecipazioni già confermate. È questa la ricetta vincente dello “Scorpion City Day”, kermesse kartistica che animerà Caulonia Marina nel prossimo week end, più precisamente nella centralissima Via Alcide De Gasperi. Si inizierà già dal mattino alle 9 con varie esibizioni in sequenza sul circuìto cittadino di circa 600 metri, allestito pensando alla massima sicurezza ed alla migliore visibilità per pubblico e piloti. Decine i mezzi che daranno spettacolo, divisi fra i kart da competizione delle tre canoniche cilindrate fino a quelli da noleggio, anch’essi divertenti da guidare ed in grado di attirare pure la platea meno specialistica ma altrettanto appassionata di motori in senso lato.

L’intenzione degli organizzatori Pasquale e Daniele Pugliese, Giuseppe Mittica, Giacomo Multari, Domenico e Giuseppe Deblasio (Scorpion Racing Team), è quella di intrattenere la popolazione con una domenica ricca di emozioni e sensazioni forti, che il sound ed il talento dei partecipanti innescheranno in gran misura. Questi ragazzi partecipano da anni con soddisfazione a campionati chi nazionale e chi regionale e vogliono così tenere viva l’attenzione del grande pubblico su una disciplina storicamente basica per il motorsport. Assolutamente ridotte le tariffe per accedere alle sessioni di guida dei kart ed i costi delle golosità dei punti ristoro previsti, operativi durante la giornata ed a seguire lungo tutta l’intensa serata.