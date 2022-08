Jovanotti estasiato da Roccella: “grazie a tutti, è stata una giornata pazzesca e bellissima”

13 Agosto 2022 13:36

Le parole di Jovanotti al termine della prima delle due giornate di Jova Beach Party a Roccella Jonica

E la prima è andata, alla grande. La minaccia della pioggia di ieri mattina, che effettivamente è caduta su Roccella, ma poi la schiarita, proprio in concomitanza dell’apertura dei cancelli e dell’inizio dello show. “Roccella Jonica, 12 agosto 2022: GRAZIE A TUTTI!!! E’ stata una giornata pazzesca, bellissima. Stamattina pioggia forte poi dalle 14 si è aperto il cielo e il clima è diventato magico per tutta la giornata”. E’ quanto scrive sui social Lorenzo Jovanotti al termine di una delle due giornate di concerto sulla città jonica in provincia di Reggio Calabria.

“So che Jova Beach Party è uno sport estremo e ogni giornata è unica e irripetibile – prosegue – e so bene che si tratta di un’impresa folle in tutti i sensi…però che storia meravigliosa. Sono stato benissimo oggi con voi, vi ringrazio, è stato bello. Domani ancora! grazie a tutti e buon ritorno a casa, mi auguro con ricordi belli di un giorno di Rock’n’Roll”.