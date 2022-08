Jovanotti, il pensiero va a Scilla: “solidarietà per quanto accaduto”

13 Agosto 2022 18:44

Il noto artista è legato alla cittadina della Costa Viola per il video di “Alla Salute” girato in primavera e nella diretta social ha chiamato “concittadini” gli abitanti scillesi

Nel giro di 24 ore Scilla è tornata alla normalità dopo la devastazione provocata dalla pioggia di ieri mattina, ma le foto e i video hanno fatto il giro d’Italia. Preoccupato per quanto accaduto anche Lorenzo Jovanotti, in queste ore proprio in Calabria per il Jova Beach Party di Roccella, che nel corso di una diretta social ha lanciato un messaggio ai “concittadini” (così ha chiamato gli scillesi): “mi hanno detto che il nubifragio di questa mattina ha colpito abbastanza duramente Scilla, che è dall’altra parte della Calabria rispetto a qui, è sul Tirreno. E’ dove abbiamo girato il video de Alla salute. Non so esattamente che danni ci sono stati, ma credo che la situazione sia stata piuttosto seria. Voglio mandare un abbraccio ai miei concittadini. Abbiamo condiviso momenti molto belli e sono con loro con tutto il cuore”.

“Grazie Lorenzo Jovanotti Cherubini per la solidarietà è certo che ti siamo rimasti nel cuore!”, ha commentato il sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone.