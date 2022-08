Estathè e il Jova Beach Party 2022 arrivano a Roccella Jonica: giochi e attività disponibili

4 Agosto 2022 12:40

Estathè sarà main sponsor del Jova Beach Party e animerà il villaggio dell’aera Natura Village a Roccella Jonica nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 agosto

Estathé, per la seconda volta main sponsor del Jova Beach Party, è pronto a offrire al pubblico non solo il suo gusto inconfondibile, ma anche il massimo del divertimento grazie a un ricco palinsesto di attività che animerà il villaggio dell’aera Natura Village a Roccella Jonica nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 agosto, a partire dalle prime ore del pomeriggio. Da sempre gli amanti di Estathé si dividono in due nette fazioni quando si tratta di scegliere: Limone o Pesca? Al Jova Beach Party di Roccella Jonica tutti i presenti potranno schierarsi in base al proprio gusto preferito e affrontare per la propria squadra una sfida dopo l’altra con giochi in acqua o sulla spiaggia firmati Estathé:

Water Volley, partite di pallavolo in mare senza esclusione di colpi;

Water Run, corse sui tappeti galleggianti per dare prova di equilibrio e di resistenza da veri ninja, schivando i colpi dei “disturbatori”;

Fill the Can, una sfida a staffetta in cui i partecipanti dovranno servirsi di un secchiello per riempire la lattina gigante del proprio “gusto” posta in fondo al campo da gioco;

Hit the can, competizione di freccette;

Tug of war, il classico gioco del tiro alla fune per mettere alla prova la propria forza;

Sack Race, una corsa con i sacchi da fare da soli o in coppia;

Freesbee, una prova di abilità in cui centrare un palo piantato nella sabbia con quanti più freesbee forati possibili;

Limbo, tipico e divertente gioco dell’estate.

Alla fine di ogni match i vincitori riceveranno in premio uno dei gadget brandizzati Estathé: una visiera o uno zainetto a sacca, entrambi realizzati in materiale riciclato.

Prima o dopo i giochi, inoltre, tappa immancabile per dissetarsi sarà il beach bar di Estathé dove i visitatori troveranno il loro gusto di Estathé preferito servito in bicchieri compostabili grazie alla nuovissima spina, posta all’interno dello stand gonfiabile realizzato con materiali 100% riciclabili.