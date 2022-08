Roccella, grande successo per Jovanotti: “festa pazzesca, grazie Calabria!”. Sul palco una dedica a Piero Angela

14 Agosto 2022 09:00

Jova Beach Party ha raccolto oltre 50 mila persone in due giorni, Lorenzo Jovanotti commenta l’evento dopo la serata di ieri

Si è rivelato un grande successo il Jova Beach Party di Roccella Jonica, e non c’erano dubbi. Oltre 50 mila persone hanno riempito la spiaggia della località in provincia di Reggio Calabria per i due concerti live di Jovanotti, probabilmente i più attesi dell’estate dopo il fantastico precedente del 2019. “Che hai fatto in questi due gironi? – si chiede Lorenzo Cherubini – Sono stato a una festa in spiaggia… PAZZESCA! Grazie Roccella Jonica, grazie è stato incredibile!”, è il suo commento al termine della seconda giornata, anche questa super partecipata e coinvolgente.

“Ogni volta che torno qua è un’emozione meravigliosa, qui poi siamo in un territorio in cui si stanno facendo grandi progressi. Questa è una serata in cui bisogna aprirsi, lasciarsi trascinare dalla musica, senza pregiudizi e sentendosi liberi”, è il messaggio lanciato in apertura da Jovanotti, che poi sul palco lascia una dedica al mito Piero Angela, voce della scienza e della cultura per gli italiani, facendo partire la sigla di Superquark. Ovazione anche per Gianni Morandi, anche lui molto atteso dai fan calabresi che ha cantato “Apri tutte le porte” insieme a Jova e poi, tra le varie esibizioni, “A mano a mano” per Rino Gaetano. Insomma, un’altra giornata di quelle indimenticabili per gli amanti della musica e per Jovanotti che ormai è sempre più legato alla Calabria per l’affetto e la passione che incontra ogni volta che ritorna.