“Jova Beach Party? E’ ‘na cosa… fina!”: Jovanotti si corregge e fa impazzire i fan calabresi a Roccella | VIDEO

13 Agosto 2022 17:43

“Mi aiutate a capire cosa sta dicendo?”, Jovanotti scherza con il pubblico di Roccella ma sbaglia ad interpretare una frase in calabrese

Grande successo a Roccella Jonica per il Jova Beach Party. Oltre 50mila persone tra ieri e oggi hanno riempito la spiaggia della località reggina per l’evento musicale super atteso: oltre a ballare e cantare, Jovanotti ha intrattenuto i presenti come nel suo stile, coinvolgendo e rendendo il pubblico partecipe dello spettacolo. Sui social circolano tantissimi video della giornata di ieri, in attesa di quella odierna iniziata da poco, ma tra tutti è diventato virale un momento particolare. Nel chiedere ad una ragazza calabrese di cosa ne pensasse del “Jova”, Lorenzo Cherubini ha avuto qualche difficoltà ad interpretare una frase.

“E’ una cosa figa? Mi aiutate a capire cosa sta dicendo”, chiede Jovanotti al pubblico, che risponde in coro: “fina! E’ ‘na cosa fina!“. “Ah, ecco. Una cosa fina. Adesso l’ho imparato bene, domani lo dico tutto il giorno”, esulta l’artista facendo esplodere di gioia e allegria i fans soddisfatti di avergli insegnato una frase tipica calabrese. Di seguito il link con il video.