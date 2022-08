Italia Viva: “Solidarietà a Federica Dieni, usare sue foto private per vendetta non è corretto”

10 Agosto 2022 19:50

La nota di Italia Viva Calabria a Federica Dieni

“Usare foto private per vendicarsi di una scelta non condivisa è un atto che merita ferma condanna. Federica Dieni ha dimostrato, nei fatti, di essere una degna rappresentate delle istituzioni svolgendo con competenza e passione il suo ruolo di Vicepresidente del Copasir. Noi di Italia Viva Calabria esprimiamo solidarietà per quanto accaduto e, soprattutto, esterniamo nuovamente grande soddisfazione per il suo ingresso nella nostra grande famiglia”. Così in una nota Italia Viva Calabria.