Coalizione “Italia Sovrana e Popolare”, presentati i candidati su Reggio: sarà forma di opposizione al Governo

10 Agosto 2022 11:57

Conferenza stampa di presentazione dei candidati su Reggio Calabria per le elezioni politiche del 25 settembre

Lunedì 8 agosto si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei candidati della lista di coalizione ITALIA SOVRANA E POPOLARE. La coalizione unisce partiti e movimenti che si propongono di rappresentare l’opposizione politica e morale al sistema di governo ormai da più di due anni basato sulle dichiarate emergenze che dovrebbero giustificare restrizioni dei diritti dei cittadini e vessazioni economiche. Presente il candidato di Cosenza, che ha evidenziato come l’Italia sia il paese di una grande tradizione storica e politica, un patrimonio di idee da non dissipare.

Il candidato Avv. Antonia Condemi ricorda le battaglie portate avanti in questi ultimi anni da parte di quei cittadini che non rappresentano affatto una minoranza ma sono tanti che hanno sentito l’urgenza di tutelare la sfera dei diritti e delle libertà. Il candidato del partito comunista, Antonino Massara, invita a riscoprire il significato dei termini sovrana e popolare, i giovani non sanno più cosa significhi. Invita a tornare a occuparsi di lavoro come strumento di dignità. Il capolista Giuseppe Modafferi afferma chiaramente la vittoria delle buone volontà facendo riferimento alle decine e decine di militanti che si sono impegnati in prima persona nella raccolta delle firme per presentare le candidature della neonata lista ITALIA SOVRANA E POPOLARE.

Modafferi ha definito il contesto della lotta politica a dir poco manipolativo: “ci fanno credere che ci sia una destra e una sinistra, ma questa dicotomia non esiste più. C’è una finanza speculativa e c’è l’essere umano; c’è globalismo e c’è sovranità; c’è la scelta di essere servi e la scelta di essere uomini liberi. Le battaglie politiche non si vincono con la manipolazione mediatica, la differenza la fanno gli uomini, Italia Sovrana e Popolare è un soggetto politico fatto di uomini e donne. Occorre una nuova coscienza. Non si possono dimenticare le umiliazioni, le ansie e le frustrazioni di cittadini, finanche ragazzini di dodici anni e di lavoratori ricattati per entrare al bar, in autobus o in palestra o mantenere il sacrosanto diritto a percepire il frutto del proprio lavoro se non cedendo il consenso sul proprio corpo. La banalità delle etichette (no vax, negazionista) distolgono il pensiero da ciò per cui bisogna essere a favore. Essere per la libertà individuale, per un nuovo umanesimo, per l’onestà come valore politico. Andare a votare è fondamentale per tracciare una linea di confine da questo regime di interessi anti italiani. La vera rivoluzione, in un contesto giuridico democratico, è l’onda popolare, il popolo deve diventare cosciente del proprio potere che è la sovranità da esercitare. L’obiettivo programmatico più importante è il ritorno al confronto politico contro il suo opposto deleterio, l’astensione. Andate a votare!”