Io Apro e la presa in giro verso De Luca: “mai alleati con chi sanificò i granelli di sabbia”

3 Agosto 2022 16:30

Io Apro risponde a coloro che speravano in un’alleanza con “Sud Chiama Nord” di Cateno De Luca

“Ci dicono che dovremmo valutare un’alleanza con “Sud Chiama Nord” di Cateno De Luca: colui che ha fatto sanificare i GRANELLI DI SABBIA per renderli COVID FREE. Giudicate voi, che noi abbiamo finito le parole”. E’ quanto scrive sui social il direttivo di Io Apro in merito ad una possibile collaborazione con il neo movimento politico dell’ex Sindaco di Messina. Il riferimento va a un video pubblicato da De Luca nell’agosto 2020 in cui venivano ripresi alcuni operatori impegnati a sanificare la spiaggia dalla possibile presenza del Covid-19. L’ex primo cittadino, attraverso i social, rivendicava la bontà dell’iniziativa e faceva sapere di avere mobilitato “20 squadre” per il lavoro di sanificazione permesso “grazie ad un finanziamento concesso dall’assessorato Territorio e ambiente e sanità”.

Io Apro continua quindi il suo percorso di coerenza nei confronti di chi ha avuto posizioni anti scientifiche e populiste nei confronti del tema Covid, rinuncia così ad una possibile alleanza con De Luca dopo aver terminato anche l’alleanza con Vittorio Sgarbi. “Non siamo disposti a scavalcare i nostri principi e cancellare la nostra dignità, sostenendo partiti come Forza Italia che hanno sempre appoggiato ogni restrizione governativa illegittima e che ci fanno letteralmente vomitare”, scriveva il direttivo in una nota pubblicata qualche giorno fa.