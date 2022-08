Intimidazione a Cannizzaro, Salvini: “centrodestra non si farà spaventare da violenti e delinquenti”

23 Agosto 2022 23:34

Indimidazione a Cannizzaro, la solidarietà del leader della Lega Matteo Salvini

Arriva una vera e propria pioggia di solidarietà nella notte al deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, dopo la grave intimidazione subita in serata. Tra i messaggi più sentiti ci sono anche quelli di leader politici e istituzionali come Matteo Salvini, che ha voluto esprimere “La mia solidarietà a Francesco Cannizzaro, ai militanti e ai cittadini reggini, con la certezza che nessuno si farà spaventare da violenti e delinquenti“.

Significativa anche la vicinanza del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: “Solidarietà all’amico e deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro e ai suoi collaboratori per l’indegna intimidazione subita questa sera a Reggio Calabria. Quanto accaduto è gravissimo e ripugnante. La nostra è una Regione di persone perbene, che schifa la ‘ndrangheta, la mafia e la criminalità organizzata, e che vuole isolare i violenti e le mele marce. La giunta regionale condanna fermamente questo episodio e chiede agli inquirenti di fare piena luce. Che questi malviventi vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia”.

Dall’altra sponda dello Stretto, l’amica e collega messinese Matilde Siracusano ha espresso “Sincera solidarietà all’amico e collega Francesco Cannizzaro e ai suoi più stretti collaboratori, vittime di un vile attentato questa sera a Reggio Calabria. Sono certa che la squadra di Forza Italia non si farà in alcun modo intimidire da gesti criminali e indecenti come quello di oggi. La nostra comunità andrà avanti con determinazione, senza piegarsi né indietreggiare. I mafiosi, non trovo altro termine per definire gli autori di questa azione, vanno individuati, isolati, e neutralizzati”.

Il Segretario provinciale della Lega, Franco Recupero, ha detto: “Nessuno pensi di intimidire un rappresentante istituzionale della nostra città. Sono vicino a Francesco Cannizzaro, certo che di fronte a queste vile minacce si alzerà unanime il coro di solidarietà dei rappresentanti delle istituzioni calabresi“.